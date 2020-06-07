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Украина хочет оживить нормандский формат - Кулеба

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Киев с партнерами стремится достичь мира на Донбассе, но не видит конструктивных шагов с российской стороны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
 
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что со стороны РФ отсутствуют конструктивные действия в вопросах возобновления переговоров в нормандском формате. Об этом глава МИД написал в Twitter 7 июня.
 
"Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны. На этой неделе не менее девяти украинских солдат были ранены на линии фронта. К счастью, никто не погиб в бою", - указал Кулеба.
 
Ранее Кулеба заявил, что Украина готова "к широким компромиссам" в вопросах Донбасса и Крыма, но есть "красные линии", которые нельзя пересекать.
 
Напомним, 30 апреля состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ в формате видеоконференции.
 
Последний саммит лидеров нормандской четверки прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Тогла  и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

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Теги: Россия, Украина-Россия, переговоры, донбасс, нормандская четверка, нормандская встреча, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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