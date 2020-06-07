Украина хочет оживить нормандский формат - Кулеба

Киев с партнерами стремится достичь мира на Донбассе, но не видит конструктивных шагов с российской стороны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что со стороны РФ отсутствуют конструктивные действия в вопросах возобновления переговоров в нормандском формате. Об этом глава МИД написал в Twitter 7 июня.

"Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны. На этой неделе не менее девяти украинских солдат были ранены на линии фронта. К счастью, никто не погиб в бою", - указал Кулеба.

Together with partners, Ukraine seeks to revitalize the Normandy format & achieve peace, but sees no mutual constructiveness from the Russian side so far. #TheWarGrindsOn. This week at least 9 Ukrainian soldiers have been wounded at the frontline. Luckily none killed in action. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2020

Напомним, 30 апреля состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ в формате видеоконференции.

Последний саммит лидеров нормандской четверки прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Тогла и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

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