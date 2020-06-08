В Днепре патрульные спасли самоубийцу

Парень пытался спрыгнуть с моста.

В ночь с 7 на 8 июня в Днепре патрульные спасли парня буквально за мгновение до самоубийства. Молодой человек пытался спрыгнуть с Нового моста и уже перелез за перила и практически отпустил их, как его схватили патрульные и затащили обратно, сообщает Информатор.

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Как сообщает издание, полицейские по камерам "Безпечного міста" увидели полураздетого человека, который ходит посреди проезжей части. Парень то бросался под колеса автомобилей, то садился на дорогу. В конце концов он перелез через перила, явно намереваясь прыгнуть вниз. В тот момент к месту уже ехали наряд полиции и бригада скорой помощи. Ситуацию на воде контролировал водный патруль.

Полицейские пытались поговорить с молодым человеком, но тот все сопротивлялся. В момент, когда он разрешил подойти одному из них, патрульные схватили его и затащили обратно. Парень был в неадекватном состоянии. Медики осмотрели его, после чего полицейские доставили его в райотдел. С их слов, позже он отправится в специализированное учреждение.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове 21-летняя девушка пыталась убить себя в церкви.