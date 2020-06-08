Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре патрульные спасли самоубийцу

Комментариев: 1
Парень пытался спрыгнуть с моста.
Потенциального самоубийцу спасли
Потенциального самоубийцу спасли
dp.informator.ua

В ночь с 7 на 8 июня в Днепре патрульные спасли парня буквально за мгновение до самоубийства. Молодой человек пытался спрыгнуть с Нового моста и уже перелез за перила и практически отпустил их, как его схватили патрульные и затащили обратно, сообщает Информатор.

Читай также: В Днепре патрульные поймали за ногу мужчину, прыгавшего с 10 этажа

Как сообщает издание, полицейские по камерам "Безпечного міста" увидели полураздетого человека, который ходит посреди проезжей части. Парень то бросался под колеса автомобилей, то садился на дорогу. В конце концов он перелез через перила, явно намереваясь прыгнуть вниз. В тот момент к месту уже ехали наряд полиции и бригада скорой помощи. Ситуацию на воде контролировал водный патруль.

Полицейские пытались поговорить с молодым человеком, но тот все сопротивлялся. В момент, когда он разрешил подойти одному из них, патрульные схватили его и затащили обратно. Парень был в неадекватном состоянии. Медики осмотрели его, после чего полицейские доставили его в райотдел. С их слов, позже он отправится в специализированное учреждение.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове 21-летняя девушка пыталась убить себя в церкви.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Днепр, самоубийство, полиция, мост, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
GreenPeace!    08.06.2020, 09:32
Оценка:  0
GreenPeace!
Живи,все наладится.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь