В Винницкой области в парке нашли более 700 снарядов

В парковой зоне одного из сел за два дня обнаружили 730 снарядов времен Второй мировой войны.

В селе Спиченцы Винницкой области в парковой зоне выявили более 700 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

6 июня сначала нашли около 300 снарядов. В итоге во время обследования территории пиротехники обнаружили и изъяли 628 единиц ВНП: АС-45 – 414 единиц, АС-76 – 213 единиц, ММ-82 - 1 единицу.

Кроме того, 7 июня нашли еще 102 снаряда. Все взрыво-опасные предметы обезвредят 8 июня.

Ранее сообщалось, что в Одесской области от взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны погиб местный житель.

Также в Одесской области житель села Молдово обнаружил 102 гранаты времен Второй мировой войны, вскапывая огород.

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