Еще шесть медиков заразились коронавирусом в Киеве за сутки
Мэр Киева опубликовал неутешительную статистику.
За минувшие сутки еще у 72 жителей Киева подтвердили заболевания коронавирусом. Об это сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Также среди заболевших - шесть медиков.
На сегодня в столице уже 3490 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Заболели:
- 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет
- 25 мужчин от 21 до 71 лет
- 2 девочки, которым 1 и 9 лет и 2 мальчика в возрасте 8 месяцев и 10 лет.￼
“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14. Деснянском и Оболонском - по 10. В Шевченковском - 9 случаев“, - сообщает Кличко.
Напомним, ранее сообщалось, что количество случаев COVID-19 в мире превысило 7 млн.
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