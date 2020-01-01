Еще шесть медиков заразились коронавирусом в Киеве за сутки

Мэр Киева опубликовал неутешительную статистику.

В Киеве еще 72 случая коронавируса EPA/UPG

За минувшие сутки еще у 72 жителей Киева подтвердили заболевания коронавирусом. Об это сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Также среди заболевших - шесть медиков.

На сегодня в столице уже 3490 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Заболели:

43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет

25 мужчин от 21 до 71 лет

2 девочки, которым 1 и 9 лет и 2 мальчика в возрасте 8 месяцев и 10 лет.￼

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14. Деснянском и Оболонском - по 10. В Шевченковском - 9 случаев“, - сообщает Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что количество случаев COVID-19 в мире превысило 7 млн.