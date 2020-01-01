Прирост коронавируса в Украине немного снизился

За минувшие сутки снизились все коронавирусные показатели: меньше заболевших, умерших и выздоровевших.

За сутки в Украине зафиксировано 463 случая коронавируса, тогда как днем ранее было 485, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в понедельник, 8 июня.

При этом количество выздоровевших снизилось на сотню - с 242 до 141. Также за сутки снизилась смертность - 9 (днем ранее - 11).

За все время в Украине коронавирус обнаружили у 27 462 человек, 12 195 из них выздоровели, 797 - умерли.

В Минздраве высокие показатели заболеваемости в последнее время объясняют тем, что украинцы восприняли ослабление ограничений как полную отмену карантина и перестали соблюдать антикоронавирусные рекомендации.

До 22 июня в Украине действует так называемый адаптивный карантин. Однако в Кабмине завили, что дату могут пересмотреть из-за роста числа заболевамости COVID.

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