В зоне ООС с начала суток ранение получил один военный

За сутки только двое раненых, режим тишины нарушали восемь раз.

За прошедшие сутки восемь раз нарушился режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военные задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить активность.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Луганского российские наемники дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Аналогичное вооружение агрессор применил по нашим оборонных укреплениях у населенного пункта Хутор Вольный. Вблизи Крымского противник два раза обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в сообщении штаба ООС.

Неподалеку от Павлополя боевики дважды задействовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам рядом Широкино открывался огонь из минометов калибра 82 мм.

Вследствие обстрелов два воина Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих четыре раза нарушился режим прекращения огня со стороны боевиков.

За текущие сутки в результате обстрелов со стороны захватчиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в военно-медицинского учреждения. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное.

Напомним, ранее сообщалось, что четверо военных в ООС получили ранения за сутки.