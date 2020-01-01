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В зоне ООС с начала суток ранение получил один военный

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За сутки только двое раненых, режим тишины нарушали восемь раз.
Один военный получил ранение
Один военный получил ранение
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За прошедшие сутки восемь раз нарушился режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военные задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить активность.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Луганского российские наемники дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Аналогичное вооружение агрессор применил по нашим оборонных укреплениях у населенного пункта Хутор Вольный. Вблизи Крымского противник два раза обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в сообщении штаба ООС.

Неподалеку от Павлополя боевики дважды задействовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам рядом Широкино открывался огонь из минометов калибра 82 мм.

Вследствие обстрелов два воина Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих четыре раза нарушился режим прекращения огня со стороны боевиков.

За текущие сутки в результате обстрелов со стороны захватчиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в военно-медицинского учреждения. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное.

Напомним, ранее сообщалось, что четверо военных в ООС получили ранения за сутки.

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Теги: ООС, Донбасс, военные
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