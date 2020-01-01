За сутки в Украине 463 случая коронавируса
Всего в Украине подтверждено 27462 случая COVID-19, из них 12 195 выздоровели, 797 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 463 случая.
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Всего в Украине 431 085 образцов исследовано методом ПЦР и 44516 образцов - методом ИФА.
В общем заболели 1964 ребенка и 5101 медик. На амбулаторном лечении 19 278 пациентов, из них 1645 детей и 4124 медработники. Всего нуждались в госпитализации 8183 человек, из них 319 детей и 977 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.
Из числа людей, выздоровели, 2857 медработников и 885 детей. 40 медиков умерли от осложнений COVID-19.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 1150 (728 выздоровели)
Волынская обл. - 1079 (299 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 971 (552 выздоровели)
Донецкая обл. - 231 (121 выздоровели)
Житомирская обл. - 897 (500 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1386 (606 выздоровели)
Запорожская обл. - 496 (286 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1582 (947 выздоровели)
г. Киев - 3490 (888 выздоровели)
Киевская обл. - 1812 (577 выздоровели)
Кировоградская обл. - 559 (422 выздоровели)
Луганская обл. - 54 (43 выздоровели)
Львовская обл. - 2162 (524 выздоровели)
Николаевская обл. - 309 (195 выздоровели)
Одесская обл. - 1002 (376 выздоровели)
Полтавская обл. - 274 (255 выздоровели)
Ровенская обл. - 2071 (1089 выздоровели)
Сумская обл. - 193 (158 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1294 (987 выздоровели)
Харьковская обл. - 1287 (573 выздоровели)
Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 518 (337 выздоровели)
Черкасская обл. - 469 (346 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3698 (1133 выздоровели)
Черниговская обл. - 299 (81 выздоровели).
Напомним, ранее сообщалось, что прирост коронавируса в Украине немного снизился.
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