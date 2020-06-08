В Луганске второй день не работает Vodafone - СМИ

Мобильная связь пропала в ночь на воскресенье, пишут СМИ. Оператор о проблемах не сообщал.

Во неподконтрольном Луганске уже второй день не работает мобильная связь Vodafone Ukraine, пишет в понедельник, 8 июня, LIGA.net со ссылкой на местных жителей.

"Связь пропала еще вчера примерно с 04:00 по всему городу. При этом местный оператор Лугаком работает", - сообщил собеседник издания.

В Vodafone Ukraine о проблемах со связью в Луганске не сообщали.

Напомним, 29 мая мобильная связь Vodafone перестала работать по всей территории страны. Оператор заявил, что сбой произошел из-за технических проблем, связь восстановили в течение нескольких часов.

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