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В Луганске второй день не работает Vodafone - СМИ

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Мобильная связь пропала в ночь на воскресенье, пишут СМИ. Оператор о проблемах не сообщал.
В Луганске второй день не работает Vodafone - СМИ
Вчасно

Во неподконтрольном Луганске уже второй день не работает мобильная связь Vodafone Ukraine, пишет в понедельник, 8 июня, LIGA.net со ссылкой на местных жителей.

"Связь пропала еще вчера примерно с 04:00 по всему городу. При  этом местный оператор Лугаком работает", - сообщил собеседник издания.

В Vodafone Ukraine о проблемах со связью в Луганске не сообщали.

Напомним, 29 мая мобильная связь Vodafone перестала работать по всей территории страны. Оператор заявил, что сбой произошел из-за технических проблем, связь восстановили в течение нескольких часов.

 

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Теги: Мобильная связь, Луганск, Vodafone, мобильный оператор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
phk_fever    08.06.2020, 12:31
Оценка:  0
phk_fever
МТС продолжает оказывать услуги под брендом Vodafone в рамках договора о стратегическом партнерстве с международной группой Vodafone - Зрада зрадная )))
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