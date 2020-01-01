Функции первой леди планируют прописать в законе

Обязанности жены президента хотят прописать в законе. Зеленский уверен, что такое законодательство необходимо Украине.

Президент Владимир Зеленский выступает за создание закона, который будет регулировать институт первой леди. Об этом он рассказал в интервью УП. Жизнь , опубликованном в понедельник, 8 июня.

По словам Зеленского, его жена Елена часто сталкивается с безосновательной критикой. В качестве примера он вспомнил ситуацию с врачом, который повел себя, по его мнению, неправильно.

"У нас была так история, о которой мы не хотели говорить. Она писала письма поддержки всем врачам, которые заболели коронавирусом. И даже всем тем, кто не лечил больных коронавирусом, а просто заболели на него. Писала письма, но не хотела на этом пиариться", - рассказал президент.

"Антипиар ей сделала человек, который ответил: что это за письма? Где мои 300 процентов? К сожалению, этот врач не мог получить эти 300 процентов, он не спасал людей от коронавируса. А эту надбавку могут получать только врачи, боровшиеся с коронавирусом, которые рисковали свои жизнью ", - пояснил Зеленский.

По его словам, первая леди делает много вещей, но не сообщает об этом публично, несмотря на его убеждения. "Но я не хочу ее менять. Она для меня важнее как моя жена, мать моих детей, чем первая леди", - подчеркнул Зеленский.

"После этого случая я понял, что проблема в том, что нет законодательства, которое регулирует институт первой леди. Я в этом уверен сейчас. У первой леди, по крайней мере в будущем, должны быть обязанности. Я так считаю. Серьезно говорю", - заявил президент.

Зеленский считает, что с таким законом люди будут понимать, выбирая президента, что будет делать первая леди.

"Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект на законодательном уровне закрепить этот вопрос. Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование", - сообщил президент.

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