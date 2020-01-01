Степанов выбрал главу Нацслужбы здоровья

Министр здравоохранения подаст на рассмотрение Кабмина выбранного им кандидата, имя которого он не раскрывает.

Степанов не назвал своего фаворита на пост главы НСЗУ facebook.com/maksym.stepanov.official

Глава Минздрава Максим Степанов определился с кандидатом на должность главы Нацслужбы здоровья. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, 8 июня.

"Я уже определился с кандидатом, в отношении которого документы будут переданы в Кабинет министров, и после прохождения всех процедур он может быть назначен на эту должность", - сказал Степанов.

Он напомнил, что полноценный конкурс на данную должность будет проведен после карантина. Тогда и должны избрать нового руководителя НСЗУ на постоянной основе.

Ранее Степанов заявил, что ни один кандидат не подходит на должность главы Нацслужбы здоровья по своим качествам.

Также Степанов заявил, что нардеп сорвала собеседование, которое он проводил. Конфликт произошел из-за попыток Олги Стефанишиной вести прямую трансляцию из кабинета министра.

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