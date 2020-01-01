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Убийцу троих людей в Фастове не брали в психбольницу из-за отсутствия денег

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О трагедии рассказала выжившая мать психически больного мужчины. По ее словам, его не брали в больницу, потомучто у семьи не было денег на лечение.
Убийцу троих людей в Фастове не брали в психбольницу из-за отсутствия денег
У мужчины, который в Фастове Киевской области зарезал трех человек, было направление в психбольницу в Глевахе, но его не брали, потому что у семьи не было денег на лечение. Об этом рассказала выжившая мать убийцы, которая находится в больнице, сообщает Киев оперативный.
 
"У него психические расстройства, он имел направление в Глеваху. Но его туда не брали, потому что я не имела денег на его лечение", - сказала женщина.
 
Также выжившая рассказала о том, как произошла трагедия. По словам женщины, ее спасло лишь одеяло.
 
Внимание! Фото 18+
 
 
 
Как сообщалось, полиция задержала 28-летнего жителя Фастова за убийство сестры и двух квартирантов.
 
Ранее сообщалось, что житель Черкасской области зарезал троих знакомых во время застолья и сбросил два тела в колодец. 
 

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Теги: Киевская область, видео, фото, убийство, психически больной, Фастов
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Источник: korrespondent.net

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