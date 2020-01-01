Убийцу троих людей в Фастове не брали в психбольницу из-за отсутствия денег

О трагедии рассказала выжившая мать психически больного мужчины. По ее словам, его не брали в больницу, потомучто у семьи не было денег на лечение.

У мужчины, который в Фастове Киевской области зарезал трех человек, было направление в психбольницу в Глевахе, но его не брали, потому что у семьи не было денег на лечение. Об этом рассказала выжившая мать убийцы, которая находится в больнице, сообщает Киев оперативный.

"У него психические расстройства, он имел направление в Глеваху. Но его туда не брали, потому что я не имела денег на его лечение", - сказала женщина.

Также выжившая рассказала о том, как произошла трагедия. По словам женщины, ее спасло лишь одеяло.

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