Под Львом прошел крупный град
В соцсетях делятся фото природной аномалии.
На Львовщине выпал град, который пришел после гроз и ливней. Фото и видео публикуют в соцсетях.
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Житель села Гребенив Олег Степанишин опубликовал фото и видео града.
“Сюрпризы погоды - сильный ливень с градом в селе Гребенив.⛈🌨 07.06.2020. Львовская обл,, Сколевский р-н“, - пишет Степанишин.
Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области пронесся мощный торнадо.
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