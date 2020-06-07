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Под Львом прошел крупный град

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В соцсетях делятся фото природной аномалии.
Град на Львовщине
Град на Львовщине
facebook.com/oleg.stefanyshyn.5

На Львовщине выпал град, который пришел после гроз и ливней. Фото и видео публикуют в соцсетях.

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Житель села Гребенив Олег Степанишин опубликовал фото и видео града. 

“Сюрпризы погоды - сильный ливень с градом в селе Гребенив.⛈🌨 07.06.2020. Львовская обл,, Сколевский р-н“,  - пишет Степанишин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области пронесся мощный торнадо.

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Теги: град, Львовская область, ливень, погода
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