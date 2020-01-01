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В страшном ДТП на Житомирщине погибли трое взрослых и ребенок

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ДТП произошло утром 8 июня.
В ДТП погибли четверо
В ДТП погибли четверо
zt.npu.gov.ua

В результате столкновения двух автомобилей, которое произошло 8 июня около 10:00, погибли трое взрослых и ребенок, сообщает Нацполиция Житомирской области. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП Житомирщины и Овручского отделение полиции.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Орехов-Сливочное, вблизи с. Скребеличи. Предварительно, водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos, среди них - малолетний ребенок.

Водитель Mitsubishi получил телесные повреждения и доставлен в местную больницу.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за кражи омывателя на АЗС погиб человек.

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Теги: ДТП, Житомирская область, фото
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