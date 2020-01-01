Карантин запретили ослаблять еще трем регионам

За сутки ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшилась в Житомирской, Закарпатской и Черниговской областях.

Ослаблять карантинные ограничения не могут Киев и еще семь регионов, свидетельствуют данные на сайте ЦОЗ в понедельник, 8 июня.

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К Киеву, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областям добавились Житомирская, Закарпатская и Черниговская области.

Эти регионы не отвечают требованию инцидентности (количеству новых случаев заболевания за последние 7 дней), который должен быть менее 12 на 100 тысяч человек. Таким образом, карантинные меры в них ослаблены быть не могут.

Еще в трех областях - Ивано-Франковской, Киевской и Тернопольской - показатель инцидентности близок к критической отметке (более 10 на 100 тысяч человек).

Ранее власти Волынской и Донецкой областей отменили послабления карантинных мероприятий из-за роста количества заболеваний коронавирусом.