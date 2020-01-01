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В Одессе за трое суток утонули четыре человека

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Всем виной штормовая погода и неосторожность на воде.
Спасатели достали тело из воды
Спасатели достали тело из воды
dumskaya.net

За трое суток в Одессе погибли четверо отдыхающих. 6 июня мужчина на пляже Ланжерон погиб во время купания в шторм, а 7 числа 26-летний парень утонул на канале Дунай-Сасык, сообщает Думская.

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За прошедшие сутки еще два человека утонули в море. Одного погибшего накануне вечером достали из воды у причала одесского морвокзала, второго – сегодня утром на 10-й станции Большого Фонтана..

На 10-й Фонтана погиб мужчина 2002 года рождения. Что стало причиной его смерти, выясняется.

Утопленник, которого обнаружили на морвокзале, дрейфовал в воде. Водолазы извлекли его на берег в 23:38. Подробности гибели мужчины также предстоит выяснить экспертам.

Напомним, ранее сообщалось, что под Одессой коп предотвратил изнасилование и задержал преступника.

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Теги: Одесса, море, утопление
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