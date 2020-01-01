В детском саду Броваров выявлена вспышка COVID-19

Изначально инфекцию выявили у одной из воспитательниц, но затем коронавирусную болезнь диагностировали у девятерых детей и троих взрослых.

В Броварах выявили вспышку коронавируса в детском саду кадр из видео

В детском саду Калинка в Броварах, Киевская область, зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом заявил мэр Игорь Сапожко в понедельник, 8 июня.

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При этом еще 5 июня стало известно о положительном ПЦР-тесте на COVID-19 у одной из воспитательниц. Тогда детский сад закрыли на дезинфекцию, а у всех сотрудников и 25 воспитанников взяли образцы на тестирование.

Уже 8 июня Сапожко сообщил, что у девяти детей и трех взрослых тесты показали наличие коронавируса. При этом двух детей положили в областную больницу в городе Боярка, остальные лечатся амбулаторно.

Теперь детский сад закрыт на обсервацию. Все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

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Отмечается, что другие дошкольные учреждения города продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Ранее COVID-19 диагностировали у 10 воспитателей детсадов в Житомире. Перед открытием детских садиков воспитателям провели экспресс-тесты на коронавирус. У десяти результат был положительным.

Напомним, что Минздрав утвердил правила работы детсадов. На период карантина в детсадах будет действовать ряд ограничений, которые по мнению врачей, предотвратят распространение коронавируса.