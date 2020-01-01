В Харькове мужчина выстрелил себе в голову после ссоры с женой

Мужчина госпитализирован.

Мужчина выстрелил себе в голову из пистолета Форт-17Р YouTube

Полицейские Харькова получили информацию о стрельбе на проспекте Науки 8 июня около 10:10. По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. На месте полицейские обнаружили гражданина в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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По предварительным данным, 37-летний мужчина выстрелил из оружия "Форт-17Р" и попал себе в надбровную область. По его словам, причиной поступка стала ссора с женой. Сейчас гражданин госпитализирован в больницу.

Полицейские изъяли оружие.

Сообщение зарегистрировано в Едином учета заявлений и сообщений, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове вручили подозрение сотруднице полиции.