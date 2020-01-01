Жара и грозы: Прогноз погоды на 9 июня

На западе страны будут грозы.

9 июня в большинстве регионов будет солнечно и жарко. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеоцентра.

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В западных областях ожидаются дожди и грозы, порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха здесь составит ночью 12-17°С, а днем 23-27°С.

В остальных регионах ожидается сухая и жаркая погода. Температура ночью 14-18°С, днем 30-32°С. В Одесской области - 26-28°С.

Жара на этой неделе будет доминировать в Украине. Днем ожидается + 27 + 32 градуса, в середине недели на Востоке, в Центре и на Юге местами + 32 + 35 градусов. Однако западная часть будет принадлежать свежей воздушной массе, максимально + 23 + 28 градусов. Западная часть будет принадлежать свежей воздушной массе, максимально +23...+28 градусов. Такая относительная свежесть – из-за периодических дождей с грозами, которые будет предопределять атмосферный фронт.

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