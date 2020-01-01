Запрет на массовые мероприятия пока не снимут - Зеленский

Коронавирус никуда не исчез, поэтому социальное дистанцирование и масочный режим продолжат действовать, говорит президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что массовые мероприятия пока не разрешат. Об этом он сказал на совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, передает пресс-служба офиса президента в понедельник, 8 июня.

"Ослабление карантина спасут экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы вновь возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе развития событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - говорит Зеленский.

Напомним, что ранее Минздрав объяснил увеличение заболеваемости Covid. На протяжении последних пяти дней в Украине ежедневно фиксируют не менее 480 случаев коронавируса. Минздрав во всем винит украинцев.

Также сообщалось, что карантин запретили ослаблять еще трем регионам. За сутки ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшилась в Житомирской, Закарпатской и Черниговской областях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet