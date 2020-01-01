В "суд" Крыма направили дело против Джемилева

Мустафу Джамилева обвиняют в незаконном пересечении российской границы, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

В Крыму "дело" против Джемилева направили в суд Bigmir.net

В аннексированном Крыму отправили в суд дело против лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Джемилеву. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в понедельник, 8 июня.

Джемилева обвиняют по трем статьям российского Уголовного кодекса РФ - незаконное пересечение государственной границы Росси, небрежное хранение огнестрельного оружия, а также незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Крымская прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Сам Мустафа Джемилев пока не прокомментировал эту информацию.

Напомним, что ранее в Крыму объявили в розыск фигуранта обмена пленными Бекирова. В прошлом году "суд" в Крыму отпустил мужчину из-под стражи для участия в "большом обмене", а сегодня объявил в розыск.

Также сообщалось, что в Крыму ОМОН провел обыски у крымских татар. Силовики около 8 часов утра пришли в дом 65-летней крымской татарки Шейде Асановой, которая живет одна.

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