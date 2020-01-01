На Одесчине в двух селах установят блокпосты из-за коронавируса

В населенных пунктах возросло количество больных коронавирусом, поэтому власти решили закрыть их на карантин.

В двух селах в Одесской области установят карантинные блокпосты Нацполиция Украины

Села Криничное и Дмитровку в Болградском районе Одесской области закроют на карантин. Об этом сообщает Болградская РГА в понедельник, 8 июня.

"В связи с увеличением больных коронавирусом в Болградском районе 5 июня 2020 года комиссией Одесской ОГА проведена проверка медицинских учреждений района и ознакомление с эпидемиологической ситуацией населенных пунктов Дмитровка и Криничное ... Во исполнение представления главного государственного санитарного врача Одесской области от 05.06. 2020 №04/1350 «Об установлении ограничительных противоэпидемических мер» главам населенных пунктов Дмитровка и Криничное поручено с 9 июня определить места дислокации двух контрольно-пропускных пунктов (карантинных постов), ввести особый режим въезда и выезда в села и организовать их работу, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты, горячим питанием и т.п.", - сказано в сообщении.

На период введения особого режима через эти населенные пункты запрещено проведение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутренне областном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельность учреждений питания.

К тому же, планируется ввести учет лиц, въезжающих на территорию сел Дмитровка и Криничное Болградского района и принять меры по обеспечению их самоизоляции, а также обеспечить осуществление температурного скрининга водителей, пассажиров и граждан, пересекающих контрольно-пропускные пункты.

На 8 июня в районе зарегистрировано 34 случая заболевания СОVID-19. После улучшения эпидемиологической ситуации в карантинные меры будут ослаблены.

Напомним, что ранее Минздрав объяснил увеличение заболеваемости Covid. На протяжении последних пяти дней в Украине ежедневно фиксируют не менее 480 случаев коронавируса. Минздрав во всем винит украинцев.

Также сообщалось, что карантин запретили ослаблять еще трем регионам. За сутки ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшилась в Житомирской, Закарпатской и Черниговской областях.

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