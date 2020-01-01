Смертельное ДТП на Житомирщине: в полиции рассказали подробности

В ДТП, унесшем жизни четырех человек, погибли две женщины 50 и 46 лет, 24-летний мужчина и 9-месячная девочка.

В ДТП возле села Скребеличи в Овручском районе Житомирской области погибла 9-месячная девочка. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в понедельник, 8 июня.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos: 50-летняя жительница Овручского района, 46-летняя женщина и 9-месячная девочка, жительницы г.Овруча", - сказано в сообщении.

При этом за рулем Lanos находился 24-летний житель Овруча, он погиб. Еще одна пассажирка Daewoo Lanos - 18-летняя девушка - получила травмы и была доставлена в больницу.

Травмами отделался и водитель Mitsubishi - 23-летний овручанин, он также госпитализирован.

Напомним, что около 10 утра на Житомирщине в результате ДТП погибли четыре человека. Там столкнулись автомобили Lanos и Mitsubishi.

Ранее ДТП с четырьмя жертвами случилось в Ровенской области. Там на трассе Киев-Чоп водитель фуры заснул за рулем и протаранил три автомобиля.

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