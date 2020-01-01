Из Франции домой возвращаются 165 украинцев
Из Франции в Украину спецрейсом летят 165 украинских граждан и иностранцев с правом на проживание в Украине. Об этом сообщает Посольство Украины во Франции в понедельник, 8 июня.
"165 пассажиров - граждане Украины и иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине - вылетели в Киев", - передают в посольстве.
Спецрейс из парижского аэропорта Шарль де Голль при содействии украинских дипломатов осуществляет авиакомпания МАУ.
Как уточнили в посольстве, на родину возвращаются украинцы, находившихся на территории Франции, а также прибыли транзитом из США, Конго, Алжира, Бразилии и Мексики.
Напомним, что спецрейсом из США домой возвращаются еще 253 украинца. Самолет вылетел из Нью-Йорка 4 июня и должен в скором времени приземлиться в Киеве.
Также сообщалось, что из Сирии и Ливана эвакуировали почти 70 украинцев. Вернуться домой украинцам помогли слаженные действия МИД, посольства Украины в Ливане, почетного генконсула Украины в Сирии и авиаперевозчика.
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