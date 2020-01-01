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Из Франции домой возвращаются 165 украинцев

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В Украину летят граждане, находившиеся во Франции, а также прибывшие транзитом из США, Конго, Алжира, Бразилии и Мексики.
Спецрейсом из Франции в Украину возвращаются 165 человек
Спецрейсом из Франции в Украину возвращаются 165 человек
facebook.com/flyuia.ua

Из Франции в Украину спецрейсом летят 165 украинских граждан и иностранцев с правом на проживание в Украине. Об этом сообщает Посольство Украины во Франции в понедельник, 8 июня.

"165 пассажиров - граждане Украины и иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине - вылетели в Киев", - передают в посольстве.

Спецрейс из парижского аэропорта Шарль де Голль при содействии украинских дипломатов осуществляет авиакомпания МАУ.

Как уточнили в посольстве, на родину возвращаются украинцы, находившихся на территории Франции, а также прибыли транзитом из США, Конго, Алжира, Бразилии и Мексики.

Напомним, что спецрейсом из США домой возвращаются еще 253 украинца. Самолет вылетел из Нью-Йорка 4 июня и должен в скором времени приземлиться в Киеве.

Также сообщалось, что из Сирии и Ливана эвакуировали почти 70 украинцев. Вернуться домой украинцам помогли слаженные действия МИД, посольства Украины в Ливане, почетного генконсула Украины в Сирии и авиаперевозчика.

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Теги: Франция, украинцы, эвакуация, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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