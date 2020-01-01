В Крыму насчитали 623 случая коронавируса

Из них скончались уже 17 крымчан. В Севастополе выявили 177 случаев, еще 466 - на остальной части полуострова.

В аннексированном Крыму официально зарегистрировали 623 случая коронавируса. Об этом со ссылкой на местные "власти" сообщает Крымская правозащитная группа в понедельник, 8 июня.

Отмечается, что заболели 177 человек в Севастополе и 466 на остальной территории полуострова. Умерли от коронавируса 17 человек.

"Общее количество случаев заражений новой инфекцией в Севастополе достигло 177, трое умерли. На остальной территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 446 случаев COVID-19, умерли 14 человек. Всего в Крыму и Севастополе зарегистрировано 623 случая заражения и 17 смертей от COVID-19", - сказано в сообщении.

При этом за последние сутки выявлен один случай заражения в Севастополе и восемь - в остальных Крыму. Тестирование выявило болезни у мамы семимесячной девочки, у которой подтвердился диагноз раньше. Женщина вместе с ребенком находится в инфекционной больнице.

Напомним, что на Одесчине в двух селах установят блокпосты из-за коронавируса. В населенных пунктах возросло количество больных коронавирусом, поэтому власти решили закрыть их на карантин.

Также сообщалось, что карантин запретили ослаблять еще трем регионам. За сутки ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшилась в Житомирской, Закарпатской и Черниговской областях.

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