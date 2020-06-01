Украинские миротворцы отправились в Косово

Перед отправкой миссии, все военнослужащие, в рамках борьбы с распространением коронавируса, прошли обязательную двухнедельную обсервацию.

Для участия в миротворческой миссии в Республике Косово из Украины отправили военный контингент. Об этом, в понедельник, 8 июня, сообщает информационное агентство Минобороны Армия.inform.

Отмечается, что в состав миротворческой миссии вошли 40 военнослужащих. Все они, перед отправлением, две недели находились на обсервации в военном санатории в Трускавце, во Львовской области.

В медцентре сообщили, что принимают военных на обсервацию уже в четвертый раз. Однако впервые это происходит перед отправлением за границу. Всем военным провели ПЦР-тесты дважды - в начале и в конце обсервации.

Известно, что военные миссии миротворцев в Косово занимаются разминированием территорий и охраной границы. Миротворческие миссии в этой республике начали действовать после завершения войны в Косово в 1999 году.

По данным Специального миротворческого центра, за все время на миротворческой службе побывало около 1300 украинских военных, из них пятеро погибли, 26 получили ранения.

В ноябре украинские миротворцы помогли эвакуировать людей с базы ООН в Конго.

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