Ткаченко сомневается в рациональности запрета ряда российских фильмов

Запрет определенным актерам на въезд в Украину не может одновременно служить основанием для запрета фильмов с их участием, считает глава Минкульта.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поставил под сомнение целесообразность запрета к показу ряда российских фильмов на территории Украины. Об этом, в понедельник, 8 июня, он заявил в эфире телеканала UA: Первый, сообщает Интерфакс.

"Во-первых я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта. На мой взгляд, одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку", - сказал Ткаченко.

Министр отметил, что с этим вопросом предстоит разобраться, чтобы внесение в такие "черные списки" было прозрачным и понятным.

"По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди были запрещены", - добавил Ткаченко.

Напомним, в июне 2015 года в Украине был введен запрет на показ в кинотеатрах и трансляцию в телеэфире фильмов и сериалов российского производства.

По состоянию на 2018 год украинское Госкино запретило трансляцию 780 российских фильмов и сериалов.

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