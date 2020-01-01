Итоги 8 июня: Ситуация с COVID-19 ухудшается и дело МН17

Глава ВОЗ заявил об ухудшение мировой ситуации с коронавирусом; Процесс по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году самолете может затянуться на пять лет. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19

Пандемия в Европе идет на спад, но в глобальном масштабе ситуация в мире ухудшается. Наибольший рост коронавируса фиксируется в Америке и Южной Азии. Только за последние сутки число новых случаев COVID-19 в мире превысило 136 тысяч.

Началось новое заседание по делу МН17

В судебном комплексе Схипхол под Гаагой стартовало судебное заседание по делу о сбитом МН17. Слушания по делу назначены с 8 июня по 3 июля. Не исключено, что из-за коронавируса слушания могут быть перенесены или отменены. При этом из-за пандемии количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено. В целом к ​​процессу были допущены 100 человек.

Для рассмотрения дела судебный комплекс Схипхол зарезервировали на год. Представлять позицию обвинения в судебном процессе над четырьмя подозреваемыми в катастрофе рейса МН17 будет исключительно прокуратура Нидерландов.

В “суд“ Крыма направили дело против Джемилева

В аннексированном Крыму отправили в суд дело против лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Его обвиняют по трем статьям российского Уголовного кодекса РФ - незаконное пересечение государственной границы России, небрежное хранение огнестрельного оружия, а также незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Всемирный банк прогнозирует самую глубокую рецессию за последние 75 лет

Всемирный банк прогнозирует в 2020 году - самую тяжелую со времен Второй мировой войны рецессию. Согласно прогнозам Банка, падение мировой экономики может составить 5,2%. По мнению экспертов, снижение доходов на душу населения “приведет миллионы людей к крайней бедности“. Тяжелее придется странам, которые серьезно зависят от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.

Еще шесть медиков заразились коронавирусом в Киеве за сутки

За сутки в Киеве обнаружили коронавирус у 72 человек, тогда как днем ранее выявили 43 заболевших. Среди заболевших 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет, 25 мужчин в возрасте от 21 до 71 лет, и четверо детей - две девочки 1 и 9 лет и два мальчика в возрасте 10 лет и 8 месяцев. Всего в столице уже 3 490 случаев заболевания COVID-19.

Первая страна в мире отменяет все карантинные ограничения

Новая Зеландия первой в мире отменила все карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Отныне все общественные и частные мероприятия могут проходить без ограничений, розничная торговля и гостиничный сектор могут работать в обычном режиме, полностью возобновляется работа общественного транспорта.

Количество случаев COVID-19 в мире превысило 7 млн

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек. 3 461 118 пациентов уже выздоровели, 406 195 умерли. Лишь за минувшие сутки вирус выявили у более 113 тысяч человек, что на 13 тысяч меньше, чем днем ранее. Больше всего заболевших в США - уже более 2 миллионов.

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