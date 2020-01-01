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Новости Донбасса 9 июня: Ранен украинский военный

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Бойцы Объединенных сил ликвидировали троих оккупантов.
На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили троих боевиков
На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили троих боевиков
facebook.com/MinistryofDefence.UA

За минувшие сутки, 8 июня, сепаратисты 11 раз нарушали режим “тишины“. В ходе обстрелов ранение получил один украинский защитник. Об этом сообщает пресс-служба ООС. 

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Так, противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись неподалеку Новотроицкого, Марьинки, Водяного, Богдановки, дважды вблизи Орехового, два раза неподалеку Новолуганского, возле Новоалександровки, а также населенных пунктов Хутор Вольный и Травневое.

С начала текущих суток оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. 

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Враг вел огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Орехового, вблизи Новолуганского и населенного пункта Шумы, а также возле Марьинки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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Теги: Донбасс, ООС, АТО, Новости Донбасса, Новости ООС, Война, Обстрелы, Ликвидация
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