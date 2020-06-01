Зеленский рассказал, как специально хотел заразиться коронавирусом

По словам президента, он хотел на себе пройти этот этап.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривал возможность специально заболеть COVID-19. Таким образом, он хотел показать украинцам, как тяжело и страшно болеть коронавирусом, а также показать реальную угрозу опасной инфекции. Об этом сообщает “Украинская правда“.

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“Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: “Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально“. Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу“, - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что не боится заразиться коронавирусом, но от этой идеи было решено отказаться.

Решили, что слишком. Что перебор, – сказал президент.

Глава государства добавил, что его не простила бы семья.

Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы, - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что функции первой леди планируют прописать в законе. Обязанности жены президента хотят прописать в законе. Зеленский уверен, что такое законодательство необходимо Украине.

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