Отставка Авакова: В Раде назвали условие

Отставка Авакова зависит от Зеленского.

Отставка главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова вероятна только в том случае, если это решение будет исходить лично от президента Владимира Зеленского. На данный момент отсутствие альтернативы заводит любые беседы о возможной смене главы МВД в тупик.

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Об этом пишет РБК-Украина в своем материале.

Сразу несколько источников издания в "Слуге народа" рассказали, что если Зеленский инициирует увольнение Авакова, то он должен лично донести это решение до членов фракции и представить на место главы МВД другую "равносильную ему кандидатуру".

По опыту, политической и психологической подкованности Авакову уступает даже сам премьер. Думаю, он и сам был бы рад от него избавиться. Но как только разговор заходит об отставке Авакова, сразу же возникает вопрос, а кто может заменить его во главе МВД, - рассказал источник из СН.

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По данным источника, Зеленский заверил, что Аваков за свое кресло не держится и уйдет, когда это будет нужно. Также в СН прогнозируют, что инициатива “Голоса” касательно сбора подписей за отставку Авакова не увенчается успехом.

Напомним, президент Владимир Зеленский понимает, чем вызваны протестные акции против министра МВД Арсена Авакова, но он не видит лучший кандидатуры для этого ведомства. Об этом глава государства сказал в субботу, 6 июня, во время общения с журналистами в резиденции Залесье.

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