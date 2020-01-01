В Украние коронавирусом болеют более 2 тыс детей и более 5 тыс медиков

В Минздраве озвучили неутешительную статистику.

За минувшие сутки, 8 июня, коронавирусом заболели 39 детей и 34 медработника. За время пандемии в Украине заболели 2 003 ребенка, а также 5 135 медицинских работников. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге.

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“За минувшие сутки заболели 394 человека. Из них 39 детей, а также 34 медработника. Было госпитализирована 59 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев. При этом выздоровели 217 человек. Всего за все время пандемии заболели 27 856. Из них 2 003 ребенка, а также 5 135 медиков“, - заявил Степанов.

Напомним, ранее в Украине зафиксировали 27 856 случаев коронавируса. За последние сутки заразилось 394 человека.

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