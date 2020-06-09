Пьяный экс-советник Кернеса устроил масштабное ДТП в Харькове - СМИ
9 июня, Харькове произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии четыре человека были госпитализированы. По данным СМИ, виновником аварии стал бывший советник мэра Харькова Геннадия Кернеса Юрий Санин. Об этом пишет телеграмм канал “ХС | Харьков“.
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ДТП произошло поздно вечером на проспекте Победы, 64. Отмечается, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и после инцидента вел себя неадекватно. В частности, мужчина угрожал ударить по голове одного из свидетелей происшествия.
Водитель отказался проходить тестирование на алкоголь на драгере, а также не захотел сдавать анализы в больнице. По словам одного из медиков он вел себя неадекватно, поэтому ему не смогли сделать даже кардиограмму.
По данным СМИ, виновником ДТП стал экс-глава департамента земельных ресурсов в Харьковском горсовете и бывший советник мэра Харьков Юрий Санин.
Напомним, во время нелегальных гонок в Киеве погиб человек.
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