Известно, как будут работать КПВВ на Донбассе с 10 июня

В штабе ООС рассказали о новых правилах.

Штаб Операции объединенных сил сообщил о частичном возобновлении работы пунктов пропуска на Донбассе уже с 10 июня. Отмечается, что откроются только два КПВВ - по одному в Донецкой и Луганской областях, их график - с 11:00 до 14:00.

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Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Известно, что заработают два КПВВ

КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово". Для автомобильного сообщения. КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар". Для пешего сообщения.

Отмечается, что ввели ряд новых правил в связи с пандемией коронавируса в Украине. В частности, пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00.

Также при въезде на оккупированную территорию людям будут измерять температуру. Все проезжающие через КПВВ должны иметь средства индивидуальной защиты (защитные маски, или респираторы) и соблюдать социальную дистанцию с учетом нанесенной разметки.

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Кроме того, лица, въезжающие на подконтрольную территорию, должны быть согласны на обязательную самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома" или обсервацию.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется:

при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);

гражданам, которые едут для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые их сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска). Таким лицам не нужно будет проходить самоизоляцию.

Пропуск остальных лиц будет проводиться после оформления граждан приоритетных категорий.

Напомним, названа дата открытия КПВВ на Донбассе. Без обязательной самоизоляции на подконтрольную правительству территорию смогут попасть только абитуриенты и их сопровождающие.

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