Для открытия залов ресторанов в Киеве нет оснований, - КГГА

С конца мая зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом в столице.

В Киевской городской государственной администрации не видят оснований для открытия залов ресторанов и кафе, поскольку в столице слишком большой показатель заболеваемости коронавирусом.

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Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на комментарий советника мэра Киева, секретаря штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимира Бондаренко.

По словам Бондаренко, на этой неделе комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вряд ли будет рассматривать данный вопрос.

Пока для этого нет никаких оснований. Сегодня показатель интенсивности (заболевания коронавирусом - ред.) - 15,23 человек на 100 тысяч населения. Соответственно, будет зависеть от эпидемической ситуации. Прогнозы давать довольно сложно, с 31 мая фиксируем тенденцию роста, - сказал Бондаренко.

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Напомним, в Сети заметили, как Кличко "шастал" в дорогом ресторане. В Сети опубликовано видео, как мер столицы Виталий Кличко отдыхал в дорогом ресторане столицы.

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