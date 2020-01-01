Коронавирус в ВСУ: За сутки инфицировано четверо военных

Всего в армии коронавирусом болеет 144 человека.

За минувшие сутки, 8 июня, в Вооруженных силах Украины зафиксировали 4 новых случая заражения коронавирусом. Всего инфицирован 144 военный. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

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“По состоянию на 10.00 9 июня в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 144 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 145 человек, летальных случаев - 4. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 616 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 43 человека“, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Украине зафиксировали 27 856 случаев коронавируса. За последние сутки заразилось 394 человека.

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