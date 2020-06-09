Венедиктова заявила, что готова подписать подозрение Порошенко

Также это касается и других нардепов, которые стали фигурантами уголовных дел.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом глава Офиса генерального прокурора рассказала в интервью Украинским Новостям.

При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрение действующим народным депутатам. Я не слабый человек и я это сделаю в четко регламентированным законом способом ... в том числе Порошенко, - сказала генпрокурор.

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По словам Венедиктовой, она полностью в курсе всех уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко.

Я как никто в курсе, какие это дела. 17 дел открыл Руслан Рябошапка, четыре дела открыла я, причем три по решению суда, один по заявлению Деркача, но решение суда совпадает с заявлением Деркача, - сообщила Венедиктова.

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Журналист спросил генпрокурора, достаточно ли сейчас оснований для подписания подозрения Порошенко. Между тем, Венедиктова подчеркнула, что сейчас”«идет расследование, но, так или иначе, придет время принимать законные процессуальные решения, и они будут разные”.

Напомним, адвокаты Порошенко подали в суд на генпрокурора. Юристы подали пять заявлений об уголовных правонарушениях по делу о коллекции картин Петра Порошенко, но Офис генпрокурора не отреагировал в установленное законом время, объяснил Игорь Головань.

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