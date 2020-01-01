В Минских переговорах примут участие журналисты с Донбасса

Двое известных журналистов, покинувших ОРДЛО после их оккупации, будут консультировать украинскую делегацию.

Украинские журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский будут участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе как представители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.

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Как рассказал Денис Казанский, речь не идет о Консультативном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество. Он пояснил, что его привлекла украинская сторона для обсуждения вопросов, касающихся местных выборов в отдельных районах, а также закона об особом статусе оккупированных территорий.

Казанский напомнил, что длительное время от отдельных районов выступали граждане России Владислав Дейнего и Наталья Никонорова, “которые почему-то присвоили себе право говорить от имени Донбасса“. В то же время переселенцы – коренные дончане и луганчане, которые родились и выросли в Донбассе, и которых насильно заставили уехать – не имели возможности решать судьбу своего родного региона, поскольку до сих пор их не привлекали к ТКГ.

Теперь ситуация изменилась, к переговорам привлечена группа коренных жителей Донбасса, выехавших в 2014 году из-за преследований и угроз, в перечень которых вошел и я. Мы участвуем в ТКГ не для того, чтобы что-то согласовывать с представителями “Л/ДНР“, а именно для консультаций украинской делегации, - написал Казанский.

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В свою очередь Сергей Гармаш подтвердил слова коллеги и рассказал, что уже сегодня будет участвовать в работе политической подгруппы.

Мы не будем вести переговоры с “Л/ДНР“. Мы как представители ОРДЛО будем вести консультации с нашей властью и согласовывать или не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам по Донбассу! – рассказал он.

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Как сообщает Офис президента Украины, сегодня состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции, в которой и примут участие журналисты Казанский и Гармаш. Оба вынужденно покинули Донецк в 2014 году.

Луганскую область будет представлять юрист, председатель Международной общественной организации “Луганское землячество“ Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлен известный врач Константин Либстер.

Напомним, ранее вице-премьер Резников заявил, что создание Консультативного совета по Донбассу уже неактуально. В то же время в Берлине обсуждалась возможность возобновления консультаций со странами-подписантами Будапештского меморандума.

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