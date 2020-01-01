Под Днепром произошел взрыв в многоэтажке
В городе Новомосковск Днепропетровской области в одной из квартир в многоэтажке прогремел взрыв, который спровоцировал пожар. В результате инцидента пострадал человек.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
По предварительной информации, пожар возник в квартире на 3-м этаже 9-этажного жилого дома. Спасателям удалось вытащить мальчика, но пострадал владелец квартиры, которого с ожогами госпитализировали.
По данным издания Днепр Оперативный, хозяином квартиры является депутат Новомосковского городского совета седьмого созыва Андрей Владимирович Александрович.
Огнем уничтожено домашнее имущество в квартире, где возник пожар, и разрушена внутренняя стена с соседней квартирой. Повреждена обшивка балкона в квартире на 4-м этаже. Общая площадь пожара составляет 30 кв. метров. Пожар локализован в 06:15 и ликвидирован в 06:30, - говорится в сообщении.
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