Под Днепром произошел взрыв в многоэтажке

Появились первые детали о владельцев квартиры, где произошел взрыв.

В городе Новомосковск Днепропетровской области в одной из квартир в многоэтажке прогремел взрыв, который спровоцировал пожар. В результате инцидента пострадал человек.

Читай также: В Сирии восемь человек погибли при взрыве

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

По предварительной информации, пожар возник в квартире на 3-м этаже 9-этажного жилого дома. Спасателям удалось вытащить мальчика, но пострадал владелец квартиры, которого с ожогами госпитализировали.

Фото из места пожара ГСЧС

Фото из места пожара ГСЧС

По данным издания Днепр Оперативный, хозяином квартиры является депутат Новомосковского городского совета седьмого созыва Андрей Владимирович Александрович.

Огнем уничтожено домашнее имущество в квартире, где возник пожар, и разрушена внутренняя стена с соседней квартирой. Повреждена обшивка балкона в квартире на 4-м этаже. Общая площадь пожара составляет 30 кв. метров. Пожар локализован в 06:15 и ликвидирован в 06:30, - говорится в сообщении.

Напомним, в Винницкой области в парке нашли более 700 снарядов. В парковой зоне одного из сел за два дня обнаружили 730 снарядов времен Второй мировой войны.​

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.​