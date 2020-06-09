Зеленский признался, что не читает Facebook из-за ботов Порошенко

Президент заявил, что не читает Facebook принципиально, а на Instagram у него просто нет времени.

Президент Владимир Зеленский не читает социальные сети, особенно Facebook, из-за множества ботов, работающих на бывшего президента Петра Порошенко или его окружение. Об этом действующий глава государства рассказал в интервью “Украинской правде“.

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“Я не хожу в соцсети. Я принципиально в Facebook не хожу. Это у меня еще с “Квартала“, когда армия ботов Петра Алексеевича была направлена против нас. Ну, его или его окружения“, - рассказал Зеленский.

По словам президента, иногда он всё же публикует лично некоторые сообщения на своей странице в Facebook. Но обычно, это всё же делает редактор.

Также Зеленский признался, что ему нравился Instagram, но сейчас у на эту социальную сеть у него просто нет времени.

Напомним, Зеленский рассказал, как специально хотел заразиться коронавирусом. По словам президента, он хотел на себе пройти этот этап.

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