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Зеленский признался, что не читает Facebook из-за ботов Порошенко

Комментариев: 3
Президент заявил, что не читает Facebook принципиально, а на Instagram у него просто нет времени.
Зеленский рассказал, почему не читает соцсети
Зеленский рассказал, почему не читает соцсети
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не читает социальные сети, особенно Facebook, из-за множества ботов, работающих на бывшего президента Петра Порошенко или его окружение. Об этом действующий глава государства рассказал в интервью “Украинской правде“.

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“Я не хожу в соцсети. Я принципиально в Facebook не хожу. Это у меня еще с “Квартала“, когда армия ботов Петра Алексеевича была направлена против нас. Ну, его или его окружения“, - рассказал Зеленский.

По словам президента, иногда он всё же публикует лично  некоторые сообщения на своей странице в Facebook. Но обычно, это всё же делает редактор.

Также Зеленский признался, что ему нравился Instagram, но сейчас у на эту социальную сеть у него просто нет времени.

Напомним, Зеленский рассказал, как специально хотел заразиться коронавирусом. По словам президента, он хотел на себе пройти этот этап.

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Теги: Зеленский, Порошенко, соцсети, президент, Facebook, Instagram
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Комментариев (3)
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MNI1957    09.06.2020, 12:45
Оценка:  -1
MNI1957
их всего лишь 7%,а вони, как от ста семи
Shaab    09.06.2020, 12:44
Оценка:  -1
Shaab
Воно ще й читати вміє?
ВосставшийИзБана    09.06.2020, 12:15
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну да. Каждый меряет своей мерой. Сам перед выборами наводнил сеть своими ботами, чтобы поливать оппонента грязью. Теперь ему везде боты Порошенко мерещатся.
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