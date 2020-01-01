В МАУ рассказали о стоимости авиавиабилетов на Low Cost

Забронировать билет можно от 800 гривен.

Авиакомпания МАУ, которая из-за карантина сократила своих сотрудников, запустила раннее бронирование на среднемагистральных рейсах (полеты на расстояния от 2500 до 6 000 км - ред.). Стоимость билета начинается от 817 гривен, однако, только в одну сторону. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

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Так, на сайте МАУ указано, что рейсы из Украины в одну сторону можно забронировать от 817 гривен. Билеты во Львов, Харьков и Днепр в одну сторону, так же можно оформить за эту же цену.

Скриншот flyuia.com

Напомним, ранее из Франции домой возвращаются 165 украинцев. В Украину летят граждане, находившиеся во Франции, а также прибывшие транзитом из США, Конго, Алжира, Бразилии и Мексики.

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