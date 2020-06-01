Зеленский предлагал мировым лидерам общаться в WhatsApp, но получил отказ

Президент рассказал о своей инициативе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в современном мире люди не могут отказаться от общения по телефону. Более того, он даже предлагал мировым лидерам разговаривать по WhatsApp, но они не пользуются этим ресурсом.

Читай также: Зеленский признался, что не читает Facebook из-за ботов Порошенко

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью "Украинской правде".

Президент ответил на вопрос, боится ли он общаться по телефону. По словам Зеленского, ранее его предупреждали о прослушке, однако он не понимает, как можно не общаться в современном мире.

Я предлагал лидерам различных государств - не буду называть каких - общаться по WhatsApp. Так быстрее, чем вся эта политическая горячая линия. Но они не пользуются таким, - сказал президент.

Читай также: В Минских переговорах примут участие журналисты с Донбасса

Напомним, Зеленский рассказал, как специально хотел заразиться коронавирусом. По словам президента, он хотел на себе пройти этот этап.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.