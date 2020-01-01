Восемь регионов не отвечают требованиям для смягчения карантина

Столица и еще семь областей имеют слишком высокие показатели заболеваемости.

По состоянию на вторник, 9 июня, Киев и семь областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные на сайте ведомства.

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Так, в Киеве показатель инцидентности (количество заболевших на 100 тысяч населения) составляет 15,23, тогда как максимально допустимый показатель равен 12. По этому же параметру под ослабление карантина не проходят Волынская (показатель 16,58), Житомирская (13,17), Закарпатская (16,67), Львовская (19,00), Ровенская (23,51), Тернопольская (12,04) и Черновицкая (35,40) области.

По двум другим параметрам (загруженность больничных коек и количество ПЦР-тестов на 100 тысяч населения) все регионы Украины отвечают необходимым для смягчения карантина показателям.

Напомним, по состоянию на 9:00 9 июня в Украине 27 856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12 412 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 394 новых случая.

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