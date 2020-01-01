Открытый главой ОГА понтонный мост на Днепропетровщине так и не заработал

На переправе продолжаются работы, несмотря на заявление властей о том, что мост введен в эксплуатацию.

4 июня глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко открыл понтонный мост в Никопольском районе, где ранее обрушился Алексеевский мост. Несмотря на торжественное открытие, переправа так и не открылась для проезда транспорта. Об этом сообщает местное издание "Наше Місто".

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Отмечается, что после сообщения об открытии переправы, местные жители направились по этому маршруту. Однако перед мостом они были вынуждены разворачиваться, так как на переправе до сих пор ведутся сварочные работы и проезд закрыт.



"Мост ещё ЗАКРЫТ. Укравтодор дал ложную информацию про открытие понтонного моста в Алексеевке. Люди приезжают и с матом разворачиваются обратно, едут в объезд. На мосту стоит кран, проводятся сварочные работы", - рассказывают местные жители.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой.