“Такие вещи приводят к тысячам смертей”: Зеленский не будет оскорблять Путина

Зеленский отметил, что рискует не рейтингом и не собой.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет подставлять свою страну, оскорбляя президента РФ, потому что иногда это приводит к многим смертям.

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Об этом глава государства Владимир Зеленский, заявил в интервью Украинской правде.

По словам президента, его "не сильно интересуют человеческие качества" противника по переговорам - Владимира Путина. Зеленский говорит, что "ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное".

Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей, - отметил президент.

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Зеленский отметил, что ситуация на Донбассе напоминает лабиринт, а количество информации о ситуации по войне на Донбассе - с океаном, а объем данных критиков - с озером.

Я - в океане. Поэтому не сильно реагирую на информацию людей, которые находятся в озере. А глубина, она не такая. Она другая вообще-то. Но цель у нас одна: что у людей в океане, что у людей в озере. Мы из одной страны. Мы все - украинцы. Мы хотим одного и того же. Ныряйте ко мне и там помогайте, - резюмировал он.

Напомним, Зеленский предлагал мировым лидерам общаться в WhatsApp, но получил отказ. Президент рассказал о своей инициативе.

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