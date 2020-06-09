"Иногда можно кайфануть": Зеленский рассказал о любви к фаст-фуду

Президент признался, что вся его семья любит побаловаться фастфудом.

Президент Владимир Зеленский признался, что он и вся его семья обожает фаст-фуд, хотя в последнее время от калорийной пищи всей семьей решили отказаться. Об этом Гарант рассказал в интервью “Украинской правде“.

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“Однажды мы были на Луганщине и заехали на заправку. Там был небольшой магазин. Докторскую колбасу, черный хлеб нам порезали. Кока-кола. Нормально! Иногда можно кайфануть… Я очень люблю жареную картошку. Но о-о-очень редко ем, раз в полгода. Котлетки люблю домашние. Что еще? Квашеную капусту, с таким маслом, ароматным нашим“, - признался президент, говоря о любимых вкусностях.

По словам Зеленского у него в семье все очень любят фаст-фуд, но сейчас его не едят. Они даже поспорили с женой и 15-летней дочерью, кто быстрее похудеет на 5 кило. По словам президента, пока лидирует дочь Александра.

Из алкогольных напитков президент предпочитает вино, виски и водку не пьет и никогда не напивается.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в современном мире люди не могут отказаться от общения по телефону. Более того, он даже предлагал мировым лидерам разговаривать по WhatsApp, но они не пользуются этим ресурсом.

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