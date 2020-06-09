Зеленский о Бандере: “От героя до врага - один шаг”

Президент рассказал, как относится к Бандере и другим историческим персонам.

Президент Украины Владимир Зеленский дал откровенное интервью, в котором рассказал, как он относится к главе ОУН Степану Бандере и другим украинским историческим фигурам.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

Зеленский отметил, что его отношение к личности Степана Бандеры "разное". Также он ответил на уточняющий вопрос журналистов, считает ли он его героем. По словам главы государста, “все люди, которые защищали независимость Украины, - ее сыновья, действительно являются ее героями". Также он отметил, что в Украине "от героя до врага - один шаг".

Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры (на востоке страны, - ред.). Нету однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время, - сказал президент.

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Также Зеленский отметил, что с уважением относится к первому президенту Украины Леониду Кравчуку, который дал стране независимость. Также среди исторических фигур ему близок Богдан Хмельницкий.

Я очень с уважением отношусь к Кравчуку. Он дал Украине независимость. Чтобы там ни было. Много всего говорят. Но кто такой Кравчук сегодня? Он - первый президент Украины. Понятно, что люди поддержали на референдуме. Все это понятно. Но... дипломатия, переговоры и хитрость Богдана Хмельницкого - там у него всего было очень много. Он воевал, потом с ними садился за стол. Затем мирился, затем союзничал. Все выкручивал, что потом забирал обратно в Украину. Есть очень много разного о Богдане Хмельницком - о чем-то договорился, кому-то продался. Все это, знаете, мелочи, из которых не складывается история Украины, - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не будет подставлять свою страну, оскорбляя президента РФ, потому что иногда это приводит к многим смертям.

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