Ермак про обвинения Лероса: "Скоро общество узнает, кто был заказчиком"

Глава ОП прокомментировал конфликт с нардепом от "Слуги Народа" Гео Леросом.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что вскоре общественности станет известно о "заказчиках, в чьих интересах" были обнародованы так называемые "пленки Лероса". Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

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По словам Ермака, он не отрезал нардепа Гео Лероса от общения с президентом Владимиром Зеленским.



"Это полная ложь. Да, он был советником президента, но я знаю, что президент встречался с ним считанные разы. Он обращался с какими-то странными проектами. Президент сам принимает решение, с кем ему встречаться, общаться и как строить отношения", - отметил глава ОП.



Глава Офиса президента отметил, что не намерен комментировать обвинения в коррупции, выдвинутые Леросом.

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"Вы же видите, что мне есть многое что сказать. Но я воздерживаюсь от этого; пускай все, что говорит народный депутат, остается на его совести. Я не буду комментировать его слова", - сказал глава ОП.



При этом Ермак обещает, что вскоре общество узнает о заказчиках, в чьих интересах были опубликованы видеозаписи "пленок Лероса".



"Ну, вы знаете, эта правда станет известна в результате работы правоохранительных органов; эта правда станет известна в результате дальнейшей жизни. Я думаю, скоро все общество получит ответы на эти и многие другие вопросы: кто был заказчиком, в чьих интересах это происходило, и так далее", - добавил он.

Напомним, нардеп Гео Лерос с трибуны Рады обвинил в коррупции Ермака и Тищенко.