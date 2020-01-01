Летние детские лагеря адаптируют к коронавирусной угрозе

В Офисе президента обсудили работу детских летних лагерей в условиях пандемии коронавируса.

В прошлом году в детских летних лагерях произошло более 80 вспышек различных инфекций. Поэтому работа таких учреждений в условиях эпидемии коронавируса несет повышенные риски. Об этом шла речь на совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, информирует пресс-служба Офиса президента.

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Так, по данным Минздрава, ежегодно в летних лагерях отдыхает порядка 1-1,2 млн школьников.

“Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей“, - подчеркнул Владимир Зеленский.

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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Кабинет Министров уже разрешил работу баз отдыха и рассмотрит предложение Президента по улучшению качества работы летних лагерей.

В ходе совещания премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство внимательно относится к информации ВОЗ относительно ухудшения ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе и что наибольшей угрозой сегодня является самоуспокоение.

Напомним, восемь регионов не отвечают требованиям для смягчения карантина. Столица и еще семь областей имеют слишком высокие показатели заболеваемости.

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