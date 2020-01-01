СБУ за 3 месяца разоблачила 21 пророссийского агитатора

Интернет-агитаторы работали на спецслужбы РФ, дестабилизирую ситуацию и сея панику в обществе.

За последние три месяца киберспециалисты СБУ разоблачили 21 интернет-агитатора, которые по заданию российских спецслужб пытались дестабилизировать ситуацию и создавали панические настроения в обществе. Агитаторы работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком, Жашкове, Чернигове и в населенных пунктах вблизи линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Только за последнюю неделю сотрудники СБУ разоблачили трех интернет-агитаторов в Донецкой, Одесской области и в Чернигове. Они регулярно размещали в соцсетях призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны. Также распространяли пропаганду террористических организаций “Л/ДНР“ и выполняли другие задачи российских спецслужб, - сказано в сообщении.

На задержанных пророссийских агитаторов заведены уголовные дела за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

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Отмечается, что всего за период действия карантина в стране киберспециалисты СБУ заблокировали более 2,7 тысячи сообществ с более чем миллионной аудиторией, разоблачили 393 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19.

На агитаторов заведены уголовные дела ssu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, харьковчанка незаконно поставляла лекарства “минздраву ДНР“. Женщине готовят подозрение по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) УКУ.

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