Полицейские участки оснастят видеонаблюдением, чтоб исключить насилие

Чтобы исключить незаконное насилие со стороны полицейских, в полиции внедрят автоматизированную систему видеоконтроля.

Министерство внутренних дел планирует оснастить каждое отделение полиции централизованной системой видеонаблюдения, чтобы исключить возможность избиений и пыток граждан в полицейских участках. Об этом информирует пресс-служба МВД.

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Отмечается, что систему “Custody Records“ уже успешно внедрили в четырех изоляторах временного содержания (ИВС): в Сарнах (Ровенская область), Кропивницком, Херсоне и Днепре. В ближайшее время планируется распространить действие системы на все подразделения полиции.

По словам начальника Управления соблюдения прав человека Национальной полиции Руслана Горяченко, пилотный проект будет осуществлен в 10 подразделениях Кировоградской области и в одном отделе полиции Днепропетровщины.

Система работает два года и мы увидели положительные результаты. Она действует, как на защиту полицейского, так и на защиту задержанного человека. Все действия записываются на видеокамеру, и в любое время мы можем проследить, кто что говорил и делал. С момента, когда эта система начала работать, в ИВС уменьшилось количество ложных обвинений относительно неправомерного обращения с задержанными, - рассказал полицейский чиновник.

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Как отметил Горяченко, гражданина, попавшего в ИВС, обязательно встречает инспектор по соблюдению прав человека. Он объясняет задержанному, что каждое его движение записывается на камеру.

В отдельной комнате под видео- и аудиозапись инспектор проводит с ним первое интервью, принимает жалобы и передает их соответствующему органу – департаменту внутренней безопасности или Государственному бюро расследований.

В течение всего нахождения в ИВС система также анализирует, не нужна ли медицинская помощь задержанному. То есть “Custody Records“ автоматизирует работу полицейского и исключает человеческий фактор, как причину незаконного насилия, - рассказали в МВД.

Напомним, после серии резонансных преступлений, в том числе с участием полицейских, главе МВД пришлось оправдываться перед обществом и парламентом.

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